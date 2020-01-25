Про це він заявив в інтерв’ю ізраїльському “9 каналу”.
За словами очільника держави, нинішню владу чекає ще багато кадрових змін. Він вважає, що країну і її імідж можливо змінити шляхом зміни людей, еліт і уряду.
“Ми зміною людей, зміною еліт, зміною уряду показуємо це, що ми інша країна”, – сказав він.
Зеленський вважає, що, коли шляхом кадрових змін буде сформована та сама ідеальна команда, її потрібно буде почистити.
“Я впевнений, що нас чекає велика подорож в кадрові зміни, і це нормально. Треба міняти. Міняти, міняти, міняти. Підбирати ідеальну команду, яку потім, знаєте, почистити …”, – пояснив президент.
- Раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі з’явився запис, на якому нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Згодом прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському. В офісі глави держави повідомили, що Зеленський отримав заяву для розгляду, хоча це не входить в його повноваження.
- 17 січня президент Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає уряду “шанс”, але з певними умовами.