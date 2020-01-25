Президент Володимир Зеленський вважає, що заради формування ідеальної команди слід і далі проводити кадрові зміни.

Про це він заявив в інтерв’ю ізраїльському “9 каналу”.

За словами очільника держави, нинішню владу чекає ще багато кадрових змін. Він вважає, що країну і її імідж можливо змінити шляхом зміни людей, еліт і уряду.

“Ми зміною людей, зміною еліт, зміною уряду показуємо це, що ми інша країна”, – сказав він.

Зеленський вважає, що, коли шляхом кадрових змін буде сформована та сама ідеальна команда, її потрібно буде почистити.

“Я впевнений, що нас чекає велика подорож в кадрові зміни, і це нормально. Треба міняти. Міняти, міняти, міняти. Підбирати ідеальну команду, яку потім, знаєте, почистити …”, – пояснив президент.