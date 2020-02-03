Президент Володимир Зеленський заявив, що робота в напрямку обміну полоненими з РФ, в тому числі — незаконно утримуваних кримських татар, уже розпочато та скоро озвучать дати.

Про це йшлося під час спільного брифінгу президентів України та Туреччини Володимира Зеленського та Раджепа Таїпа Ердогана, повідомляє кореспондент #Букв.

За словами Глави держави, робота щодо обміну полоненими триває в двох напрямках — з бойовиками “Л/ДНР” та Російською Федерацією. Обговорення питання обміну полоненими з терористичними формуваннями на Донбасі продовжиться в форматі тристоронньої контактної групи в Мінську найближчим часом. Президент запевняє, що список на обмін “дуже великий”.

“Зараз у нас триває обмін в двох напрямках. Це обмін і розмова в форматі тристоронньої контактної групи в Мінську. Це обмін наших полонених, які перебувають за гратами (або в підвалах — по-різному) на тимчасово окупованих територіях. Там готується список, список дуже великий, ми вже передали цей список. Він буде узгоджуватися в Мінську. Я думаю, що найближчим часом будуть дати першої частини наших полонених. Чому першою? Тому що там дійсно дуже багато людей”, — сказав Зеленський.

Також Глава держави повідомив, що вже розпочато роботу в напрямку обміну полоненими з Російською Федерацією, в тому числі, незаконно утримуваних на території держави кримських татар.

“Другий трек — розмова з російською стороною щодо обміну наших полонених, які знаходиться в Криму або на території Російської Федерації. Там теж почалася робота. Я впевнений, що найближчим часом теж будуть дати та суспільство побачить списки. Більшість полонених, про яких ми говоримо саме з російською стороною, які на території РФ знаходяться, більшість там, дійсно, кримських татар”, — додав він.

У свою чергу турецький лідер повідомив, що Туреччина має намір надати допомогу в питанні забезпечення кримських татар житлом.

“Ми прийняли з моїм товаришем рішення побудувати разом з інфраструктурою житло для 500 сімей. Ми разом будемо діяти, наші фахівці приїдуть, зроблять план, проєкт. Наші товариші швидко будуть виконувати це будівництво разом з призначеними Україною”, — сказав Ердоган.