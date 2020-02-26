Президент України Володимир Зеленський анонсував відкриття "великого хаба" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом.

Про це він повідомив під час відкриття форуму Age of Crimea 2020.

Хаб буде відкрито до кінця 2020 року на пункті пропуску “Чонгар” за участю державної нафтової компанії Азербайджану SOCAR.

“Держава спільно з компанією SOCAR до кінця року відкриє на “Чонгарі” великий хаб для обслуговування громадян. Там буде повноцінний центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші важливі об’єкти”, – зазначив Зеленський.

Крім того, глава держави поінформував про досягнення домовленості з Туреччиною про спільне будівництво 500 квартир для кримських переселенців.

“У найближчі дні турецька сторона приїжджає до України, щоб вибрати ділянки для будівництва”, – заявив Зеленський.