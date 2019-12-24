Президент Володимир Зеленський анонсував у 2020 році програму житла для учасників АТО/ООС і переселенців під 3% річних до 20 років з першим внеском 6%.

Про це він заявив під час засідання Ради розвитку територій і громад.

“На наступний рік ми плануємо ряд важливих потужних державних програм для ветеранів АТО / ООС і переселенців. У листопаді ми прийняли рішення, яке дозволить ветеранам АТО/ООС і вимушеним переселенцям отримати доступне житло. Йдеться про довгостроковий державний кредит під 3% річних терміном до 20 років при мінімальному власному внеску до 6% вартості житла”, – розповів Президент.

Крім того, Президент зазначив, що для реалізації такої ініціативи потрібно скоординувати дії органів місцевого управління та органів центральної державної влади.