Відеозвернення Зеленського було опубліковано прес-службою Офісу Президента в Facebook.

“Наше завдання як держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань. З цією метою в понеділок, 6 квітня, стартує проект Всеукраїнська школа онлайн. В рамках проекту 40 педагогів з Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України. Зараз проходять щоденні зйомки уроків для учнів з 5 по 11 клас. За збалансованою програмою Міністерства освіти і науки викладається 11 предметів”, – розповів він.

За словами Зеленського, школярі зможуть на Youtube і Facebook дивитися уроки.

Крім того, уроки також будуть транслюватися українськими телеканалами.

“За кожним класом буде закріплений один або кілька телеканалів. Їх перелік, а також розклад уроків на тиждень з’явиться зовсім скоро”, – сказав Президент.

Звернення Володимира Зеленського щодо прибуття чергового літака з медичним вантажем з Китаю. Володимир Зеленський звернувся до українців, повідомивши про прибуття чергового літака з медичним вантажем з Китаю. Крім того, Глава держави наголосив, що вже вночі в Україну мають доправити ще 100 тисяч високоточних ПЛР-тестів.Окрему увагу у своєму зверненні Президент приділив позачерговому засіданню Верховної Ради, яке має відбутися завтра. Він закликав народних обранців ухвалити два життєво важливих закони, після чого Україна одержить підтримку від міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше 10 мільярдів доларів. Інакше нашій державі через пандемію коронавірусу загрожуватимуть занепад економіки й навіть дефолт.«Завтра народ України чітко побачить, чи готові ви захищати його інтереси. Суспільство зрозуміє – ви слуги народу чи прислужники чужих інтересів. Усвідомте свою відповідальність», – звернувся до депутатів Володимир Зеленський. Насамкінець Глава держави розповів про те, як під час карантину реалізовуватиметься проект дистанційної освіти для школярів. Gepostet von Офіс Президента України am Sonntag, 29. März 2020