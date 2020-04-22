Про це глава держави заявив у фільмі “Рік президента Зеленського”, показаному в ефірі каналу “Україна 24”, повідомляють #Букви.

“Антонов” – велике підприємство. Велика кількість робочих місць. Жодного літака не побудували за останні роки. Я не розумію, чому на внутрішніх рейсах не літають наші літаки. Де наші АНи?”- зазначив Зеленський.

Він уточнив, що зараз готується програма з розвитку вітчизняного авіабудування, в рамках якої планується створення державного авіаперевізника “на рівні Turkish Airlines і Singapore Airlines”.

“Перше – ми повинні створити державну авіакомпанію. Це моя мрія. Мрія зробити державну сучасну авіакомпанію на рівні Turkish Airlines, Singapore Airlines. Держава готова виділити на це гроші, щоб ми побудували національного державного авіаперевізника. Ми побудуємо і державну авіакомпанію, і зробимо замовлення нашому державному “Антонову”, і залучимо багато робочих місць під це”, – запевнив Зеленський.