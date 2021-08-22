Про це Зеленський заявив в інтерв’ю на телеканалі “Інтер”.
Зеленський переконаний, що Кабінет Міністрів працює більш ефективно, коли на посадах міністрів перебувають менеджери, а не політики. Глава держави не виключає можливості кадрових змін в уряді.
“Серед міністрів нарешті з’явилися менеджери, а не політики. Я вважаю, що міністр інфраструктури Кубраков звітує країні кількістю, тисячами кілометрів побудованих доріг. Я вважаю, що міністр охорони здоров’я Ляшко повинен звітувати країні кількістю мільйонів вакцин, які він завіз. Якщо ми вакцинуємо сьогодні 150 тисяч людей на добу, то я вважаю, що це відповідь, нормальний він міністр чи ні”, – зазначив президент.
Він переконаний, що проблема деяких міністрів у тому, що вони починають багато говорити тоді, коли немає що показати.
Відповідаючи на запитання щодо можливих кадрових змін в уряді, Володимир Зеленський зазначив, що “є деякі менеджери в нашій державі, яким треба дуже довго готуватися”.
“Я вважаю, що проблема тих чи інших наших міністрів у тому, що вони починають багато говорити, коли нема чого показати. Так, є деякі менеджери в нашій державі сьогодні, яким потрібно дуже довго готуватися. У нас немає на це часу”, – заявив у неділю.
- Нагадаємо, що 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади очільника Міністерства внутрішніх справ. Він був головою МВС з 2014 року. 15 липня Верховна Рада 291 голосом підтримала відставку. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що йде у відставку спільно з Арсеном Аваковим.
- Президент Володимир Зеленський запропонував Дениса Монастирського, нардепа від “Слуги народу” та голову комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, як нового міністра внутрішніх справ. І він погодився. 16 липня Верховна Рада підтримала призначення Монастирського на посаду нового голови МВС.