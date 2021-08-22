Про це Зеленський заявив в інтерв’ю на телеканалі “Інтер”.

Зеленський переконаний, що Кабінет Міністрів працює більш ефективно, коли на посадах міністрів перебувають менеджери, а не політики. Глава держави не виключає можливості кадрових змін в уряді.

“Серед міністрів нарешті з’явилися менеджери, а не політики. Я вважаю, що міністр інфраструктури Кубраков звітує країні кількістю, тисячами кілометрів побудованих доріг. Я вважаю, що міністр охорони здоров’я Ляшко повинен звітувати країні кількістю мільйонів вакцин, які він завіз. Якщо ми вакцинуємо сьогодні 150 тисяч людей на добу, то я вважаю, що це відповідь, нормальний він міністр чи ні”, – зазначив президент.

Він переконаний, що проблема деяких міністрів у тому, що вони починають багато говорити тоді, коли немає що показати.

Відповідаючи на запитання щодо можливих кадрових змін в уряді, Володимир Зеленський зазначив, що “є деякі менеджери в нашій державі, яким треба дуже довго готуватися”.

“Я вважаю, що проблема тих чи інших наших міністрів у тому, що вони починають багато говорити, коли нема чого показати. Так, є деякі менеджери в нашій державі сьогодні, яким потрібно дуже довго готуватися. У нас немає на це часу”, – заявив у неділю.