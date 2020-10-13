Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час проведення місцевих виборів 25 жовтня українцям на виборчих дільницях поставлять п'ять запитань.

Про це глава держави заявив у відеозверненні.

“25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п’ять важливих питань. Про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті. Про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами. Про те, що раніше нас ніколи не питали. П’ять важливих питань, щоб дізнатися твою думку”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що зміст питань повідомлять пізніше.

Нагадаємо, що на 25 жовтня в Україні заплановані вибори до місцевих рад.