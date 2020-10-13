Про це глава держави заявив у відеозверненні.
“25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п’ять важливих питань. Про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті. Про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами. Про те, що раніше нас ніколи не питали. П’ять важливих питань, щоб дізнатися твою думку”, – сказав Зеленський.
Він зазначив, що зміст питань повідомлять пізніше.
Нагадаємо, що на 25 жовтня в Україні заплановані вибори до місцевих рад.
- Рівень підтримки пропрезидентської партії “Слуга народу” напередодні місцевих виборів, призначених на 25 жовтня, продовжує знижуватися. Так, зараз політсилу на виборах до облрад готові підтримати менше 16% українців.