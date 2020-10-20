Про це він поінформував, виступаючи з посланням у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

Поїздка повинна відбутися в середу, 21 жовтня.

“Я дуже радий, що завтра 120 депутатів партії “Слуга народу” поїдуть на Донбас. Не в Туреччину, не на Мальдіви, як раніше: депутати поїдуть на передову. І почують про ситуацію там не з соціальних мереж, а від наших військових і місцевих жителів”, – наголосив Зеленський.

Варто відзначити, що фракція “Слуги народу” планувала провести виїзне засідання на Донбасі на початку жовтня. Водночас наприкінці вересня Верховна Рада через ситуацію з коронавірусом скасувала засідання, і цю ідею відклали.