Про це він поінформував, виступаючи з посланням у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.
Поїздка повинна відбутися в середу, 21 жовтня.
“Я дуже радий, що завтра 120 депутатів партії “Слуга народу” поїдуть на Донбас. Не в Туреччину, не на Мальдіви, як раніше: депутати поїдуть на передову. І почують про ситуацію там не з соціальних мереж, а від наших військових і місцевих жителів”, – наголосив Зеленський.
Варто відзначити, що фракція “Слуги народу” планувала провести виїзне засідання на Донбасі на початку жовтня. Водночас наприкінці вересня Верховна Рада через ситуацію з коронавірусом скасувала засідання, і цю ідею відклали.
- Володимир Зеленський запевнив, що амністія не буде поширюватися на всіх учасників діючих на Донбасі незаконних збройних формувань. За його словами, амністія стосуватиметься людей, які “перебувають у заручниках в окупанта” й “на чиїх руках немає крові”.
- Володимир Зеленський також заявив, що Україна шукає нові інструменти для повернення тимчасово окупованих територій.