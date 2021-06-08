Президент України Володимир Зеленський заявив, що відправитися з робочою поїздкою на Донбас 10 червня.

Про це він заявив під час засідання Конгресу регіональних влад у Дніпрі.

Зеленський заявив, що обговорить законопроєкт про поводження з побутовими відходами після поїздки на Донбас.

Однак він не деталізував, де саме перебуватиме.

“Я думаю, що ми з Державною екологічною інспекцією фундаментально поговоримо після того, як повернемося з Донбасу післязавтра”, – сказав Зеленский у відповідь на питання голови Чернівецької ОДА Олександра Скічка щодо законопроєкту.