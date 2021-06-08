Про це він заявив під час засідання Конгресу регіональних влад у Дніпрі.
Зеленський заявив, що обговорить законопроєкт про поводження з побутовими відходами після поїздки на Донбас.
Однак він не деталізував, де саме перебуватиме.
“Я думаю, що ми з Державною екологічною інспекцією фундаментально поговоримо після того, як повернемося з Донбасу післязавтра”, – сказав Зеленский у відповідь на питання голови Чернівецької ОДА Олександра Скічка щодо законопроєкту.
- У понеділок, 7 червня, відбулася друга розмова президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена. Перемовини були очікуваними, оскільки незабаром американський лідер зустрічатиметься з президентом РФ Володимиром Путіним.