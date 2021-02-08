Про це глава держави сказав, виступаючи на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді”.

“Сьогодні відбувається перший захід, яким ми починаємо серію 30 масштабних щотижневих форумів в Україні. Це старт великого суспільного діалогу за участі влади, громадськості міжнародних експертів, українських експертів, науковців, журналістів та інших”, – сказав Зеленський.

За його словами, на цих форумах будуть обговорюватися теми безпеки та оборони, миру та війни. Говоритимуть про Крим і Донбас, комунальні тарифи, судову та антикорупційну системи, сільське господарство, діджиталізацію, інфраструктуру, освіту, науку, культуру та спорт, про медичну, про соціальну сфери, про українську промисловість, екологію, місцеве самоврядування та інше.

“Обговорюватимемо багато тих речей, що є опорами нашої незалежності. Цьогоріч ми будемо відзначати 30-ту річницю її здобуття. Не тільки один день, а весь цей рік буде сповнений низкою заходів та важливих подій, а формат святкування 24 серпня, повірте, буде для України безпрецедентним”, – сказав Зеленський.