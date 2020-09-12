Президент Володимир Зеленський повідомив, що після декількох раундів перемовин на рівні радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату готуватиметься зустріч на найвищому рівні.

Про це глава держави сказав журналістам під час робочої поїздки в Одеській області.

“Продовжуються зустрічі в Нормандському форматі. Якщо зустрічаються радники – і я вже знаю результат – значить, буде плануватися зустріч лідерів Нормандського формату”, – сказав Глава держави під час спілкування зі ЗМІ в Одеській області.

За словами президента, делегації країн “Нормандської четвірки” на перемовинах у п’ятницю, 11 вересня, не поставили крапку в багатьох питаннях. Тож буде ще одна зустріч на рівні радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.

“Найголовніше рішення, яке сьогодні є, – це дотримання та продовження режиму тиші. Чи задоволений я на сто відсотків? Ні. Чи мали бойову втрату? Так. Але якщо ми йдемо до виконання Мінських угод, якщо ми йдемо до миру на сході нашої крани, перше і головне питання – це дотримання режиму тиші. Це значить, що наші хлопці не будуть гинути”, – наголосив Зеленський.

Він зауважив, що такого тривалого режиму припинення вогню на Донбасі не було за всі роки війни.