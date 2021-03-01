Про це голова держави сказав на форумі “Україна 30. Розвиток правосуддя” у Києві.
Володимир Зеленський зазначив, що суди в Україні залишаються нереформованими, корумпованими та неефективними.
“Ми налаштовані розірвати це замкнене коло. Чесний і справедливий суд – це саме та частина моєї президентської програми, від якої значною мірою залежить виконання багатьох інших частин”, – сказав президент.
Він наголосив, що найкращі антикорупційні органи втрачають сенс, якщо корупціонери уникають справедливого покарання в судах.
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“Успішна судова реформа в Україні є каталізатором нашої інтеграції в ЄС і НАТО”, – додав Зеленський.
Президент зазначив, що дуже важливо усунути зловживання та забезпечити прозорість судів.
“Дієвим кроком на цьому шляху можуть стати ІТ-рішення. За аналогією з державними послугами у смартфоні ми прагнемо – і обов’язково зробимо – “суд у смартфоні”. Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, мінімізує корупцію та можливості для зловживань”, – сказав Володимир Зеленський.
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