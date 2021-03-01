Президент Володимир Зеленський анонсував створення в Україні "суду у смартфоні".

Про це голова держави сказав на форумі “Україна 30. Розвиток правосуддя” у Києві.

Володимир Зеленський зазначив, що суди в Україні залишаються нереформованими, корумпованими та неефективними.

“Ми налаштовані розірвати це замкнене коло. Чесний і справедливий суд – це саме та частина моєї президентської програми, від якої значною мірою залежить виконання багатьох інших частин”, – сказав президент.

Він наголосив, що найкращі антикорупційні органи втрачають сенс, якщо корупціонери уникають справедливого покарання в судах.

“Успішна судова реформа в Україні є каталізатором нашої інтеграції в ЄС і НАТО”, – додав Зеленський.

Президент зазначив, що дуже важливо усунути зловживання та забезпечити прозорість судів.

“Дієвим кроком на цьому шляху можуть стати ІТ-рішення. За аналогією з державними послугами у смартфоні ми прагнемо – і обов’язково зробимо – “суд у смартфоні”. Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, мінімізує корупцію та можливості для зловживань”, – сказав Володимир Зеленський.