Президент Володимир Зеленський анонсував старт вакцинації проти коронавірусу в Україні.

Про це йшлося у відеозверненні глави держави, опублікованому 25 січня.

“У нас є хороші новини щодо вакцини проти COVID-19. Вже в лютому почнеться вакцинація”, — оголосив він.

Президент проінформував, що Україна очікує на отримання найближчим часом першого мільйона доз вакцини від “провідної міжнародної компанії”.

“Деталі зможемо озвучити найближчим часом”, — додав президент.

Днями голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус повідомив, що очільник МОЗ Максим Степанов на зустрічі з нардепами анонсував початок масової вакцинації в Україні з середини лютого. Йшлося про вакцину від Pfizer, яку схвалили експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я.