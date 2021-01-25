Про це йшлося у відеозверненні глави держави, опублікованому 25 січня.
“У нас є хороші новини щодо вакцини проти COVID-19. Вже в лютому почнеться вакцинація”, — оголосив він.
Президент проінформував, що Україна очікує на отримання найближчим часом першого мільйона доз вакцини від “провідної міжнародної компанії”.
“Деталі зможемо озвучити найближчим часом”, — додав президент.
Днями голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус повідомив, що очільник МОЗ Максим Степанов на зустрічі з нардепами анонсував початок масової вакцинації в Україні з середини лютого. Йшлося про вакцину від Pfizer, яку схвалили експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я.
- Як відомо, Україна замовила вакцину проти коронавірусу від китайського виробника Sinovac, ефективність якої остаточно не доведено і дані коливаються від 50 до 97%. Закупівля відбувається через посередника, а гроші — третина суми, закладеної у бюджет на вакцинацію — заплачені авансом.
- Про те, чому Україна обрала саме китайську вакцину, чи планує закуповувати інші, кого вакцинуватимуть, коли та чи робитимуть це примусово, — в матеріалі #Букв.