Про це він поінформував в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro, яке оприлюднила пресслужба Офісу президента.

Глава держави зазначив, що на запровадження реформ в Україні впливає російська пропаганда та дезінформація, а також війна, на яку витрачаються значні кошти.

У зв’язку із цим він нагадав про появу в Україні Центру протидії дезінформації та анонсував відкриття Центру кібербезпеки.

“Дезінформація, пропаганда. Це у нас одна зі складних ситуацій. В Україні з’явився Центр протидії дезінформації, йому два тижні. Також я збираюся впродовж найближчого місяця офіційно відкрити наш Центр кібербезпеки. Це дуже важливо, щоб протидіяти дезінформації. Дезінформація сьогодні вбиває все – впливає на курс валют, на інвестклімат – ми розуміємо, як перетягують інвесторів, і через це можуть не відкриватися нові фабрики, заводи, значить, не будуть з’являтися нові робочі місця. Тобто проникнення – це такий новий вид конкуренції. На жаль, це нечесна конкуренція. Але це – сучасні виклики, у яких ми живемо. Ми розуміємо, що війна – це таке “теля”, яке не можна нагодувати; їй постійно треба давати їжу, гроші, і вона висмоктує з економіки України все”, – розповів Зеленський.

Він додав, що в Україні через дії РФ постійно повинні бути напоготові 200-250 тисяч людей, які “живуть війною”.

Коментуючи проблему російських шпигунів, Зеленський заявив, що “кейси є”, і в них розбирається СБУ.

“Так. У нас є кейси, знаходимо їх. І розбирається СБУ. Вони можуть бути на різних підприємствах і в деяких державних вертикалях, які керують тим чи іншим напрямом, наприклад енергетичним, середні й малі рівні. СБУ знайшла навіть у себе. Ми не зупиняємось і знаходимо нові випадки”, – запевнив Зеленський.