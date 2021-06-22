Президент Володимир Зеленський розповів, що по всій Україні з’являться десятки тисяч спортивних майданчиків, на яких буде стенд з QR-кодом та "віртуальним тренером".

Про це Зеленський сказав під час форуму “Україна 30. Здорова Україна”.

За словами президента, причиною понад 60% передчасних смертей в Україні є хвороби серцево-судинної системи, зокрема інфаркти та інсульти.

“Їхній появі, а також появі багатьох хвороб, сприяють різні фактори ризику – це відсутність фізичної активності, зайва вага, паління, алкоголь та неправильне харчування. На жаль, близько 70% українців не займаються регулярно будь-якою фізичною активністю. Це відбувається з різних причин, зокрема, й через відсутність доступної спортивної інфраструктури – зручної, сучасної, безкоштовної, і ще важливіше – поруч з домом”, – сказав Володимир Зеленський.

Далі президент показав відео, у якому детально розповідалося про нові спортмайданчики та “віртуального тренера”.

Так, у парку на новому майданчику буде табличка “Тренуйся тут”. Далі камерою смартфона потрібно буде сканувати QR-код, обрати рівень складності та виконувати комплекс вправ, дотримуючись рекомендацій тренера.

Скріншот

За словами президента, влада прагне, щоб найближчим часом таких парків з’явилися десятки тисяч – і у великих містах, і у селищах.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що українці старше 55 років будуть проходити повні медичні обстеження кожні два роки.