Про це Зеленський сказав під час форуму “Україна 30. Здорова Україна”.
За словами президента, причиною понад 60% передчасних смертей в Україні є хвороби серцево-судинної системи, зокрема інфаркти та інсульти.
“Їхній появі, а також появі багатьох хвороб, сприяють різні фактори ризику – це відсутність фізичної активності, зайва вага, паління, алкоголь та неправильне харчування. На жаль, близько 70% українців не займаються регулярно будь-якою фізичною активністю. Це відбувається з різних причин, зокрема, й через відсутність доступної спортивної інфраструктури – зручної, сучасної, безкоштовної, і ще важливіше – поруч з домом”, – сказав Володимир Зеленський.
Далі президент показав відео, у якому детально розповідалося про нові спортмайданчики та “віртуального тренера”.
Так, у парку на новому майданчику буде табличка “Тренуйся тут”. Далі камерою смартфона потрібно буде сканувати QR-код, обрати рівень складності та виконувати комплекс вправ, дотримуючись рекомендацій тренера.
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За словами президента, влада прагне, щоб найближчим часом таких парків з’явилися десятки тисяч – і у великих містах, і у селищах.
Президент Володимир Зеленський запевнив, що українці старше 55 років будуть проходити повні медичні обстеження кожні два роки.
- Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив уряду підвищити мінімальний рівень зарплат для медичних працівників.