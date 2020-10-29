Найближчим часом у Верховну раду буде внесено невідкладний законопроєкт про відновлення доброчесності Конституційного суду України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на засідання Ради національної безпеки та оборони.

Документ буде реакцією на рішення КСУ щодо відповідальності за недостовірне декларування.

“Я не впевнений, що судді Конституційного Суду самі вирішили зробити те, що вони вчора скоїли. Треба робити швидкі, але адекватні кроки. На законодавчому рівні – я впевнений, що це справедливо, – невідкладно зареєструвати законопроєкт у Верховній Раді, де передбачається відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні”, – акцентував Президент.

За результатами засідання було ухвалено рішення про активізацію діяльності Комісії з питань правової реформи при президентові України та прискорення подання пропозицій щодо судової реформи.

“Треба робити швидкі, але адекватні кроки. Швидкі кроки: це з точки зору засідання Кабміну. Я думаю НАЗК нас підтримає. А на законодавчому рівні, ми зареєструємо невідкладний законопроєкт у Верховній раді щодо відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні”, – наголосив глава держави.

Як повідомлялося, 27 жовтня, Велика палата Конституційного суду на закритому засіданні ухвалила рішення у справі щодо можливої невідповідності Конституції України окремих положень законів України “Про запобігання корупції“, “Про прокуратуру“, “Про Національне антикорупційне бюро України“, “Про Державне бюро розслідувань“, “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів“, Кримінального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України.

Своїм рішенням суд скасував відповідальність за неправдиве декларування та обмежив повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.