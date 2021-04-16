Про це на брифінгу за підсумками перемовин з лідерами Франції та Німеччини розповів президент Володимир Зеленський, який перебуває з офіційним візитом в Парижі.
За словами президента, засідання радників лідерів “нормандського формату” відбудеться 19 квітня. Вони обговорюватимуть кластери щодо виконання Мінських угод.
“Ми наближаємося до наступного засідання “нормандської четвірки”. Вважаю, що воно можливе. 19 числа (квітня, — ред.) буде засідання радників “нормандської четвірки”. Обговорюватиметься низка питань. В першу чергу — кластери, які будуть розроблені французькою та німецькою стороною. З доповненнями України. Розглядаються також Росією. Всі чотири країни підготують додатки до цих кластерів — з чим згоден, з чим ні. Ці кластери — це покрокове виконання Мінських домовленостей”, — сказав президент.
Зеленський висловив надію, що зустріч буде ефективною.
“Хочеться вірити, що це відбудеться. Хочеться вірити, що буде результат”, — заявив він.
“Нормандський формат”
Як відомо, рік тому, 9 грудня 2019 року, в Парижі відбулася перша за три роки зустріч лідерів “нормандської четвірки” (Україна, Росія, Франція, Німеччина), присвячена питанню врегулювання конфлікту на Донбасі.
За підсумками зустрічі президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації та президент України узгодили загальні висновки.
До річниці саміту президент Володимир Зеленський заявив, що Росія блокує виконання домовленостей, досягнутих на зустрічі.
20 січня 2021 року нова очільниця ОБСЄ, голова МЗС Швеції Анн Лінде, заявила, що Україна виконала усі умови для нової зустрічі лідерів у “нормандському форматі”, а Росія — ні.
В березні 2021 року Зеленський заявив, що готовий зустрітися з кожним лідером держав-учасниць “нормандського формату” окремо у разі, якщо не вдасться організувати спільну зустріч “нормандської четвірки”.
- 16 квітня лідери “норманської четвірки” (за виключенням президента РФ Володимира Путіна) провели перемовини у вигляді відеоконференції.