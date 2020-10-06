Президент України Володимир Зеленський заявив, що без діалогу з Росією та її лідером Володимиром Путіним припинити війну на Донбасі неможливо. При цьому він звинуватив деякі ЗМІ в спробах "зірвати діалог".

Таку заяву глава держави зробив в інтерв’ю виданню Politico Europe. Повна версія інтерв’ю опублікована на сайті президента.

“Я впевнений, що ми ніколи не зупинимо війну, якщо не будемо говорити з Росією. Окремий кейс – це підтримка наших західних партнерів. Але якщо ми не будемо говорити з президентом Путіним, ми не зможемо повністю відновити Україну, повернути всі наші території“, – наголосив Зеленський.

Він додав, що Києву не вдалося б повернути 140 полонених, “якби не було діалогу з Путіним”. За словами Зеленського, одного “нормандського формату” для переговорів по Донбасу недостатньо – потрібно розмовляти окремо з РФ.

“У нас процес і в “нормандському форматі”, і окремо ситуації з гарною результативністю. Я вважаю, що повернення наших полонених, а на сьогодні їх 140 (повернуто, – ред.) – цього б ніколи не відбулося, якби у нас не було діалогу з президентом Путіним. Тільки в “нормандському форматі” – це не спрацьовує, цього не вистачає. У нас є питання, які не розглядалися в “нормандському форматі”. Це питання повернення наших моряків, гуманітарних складнощів у кримчан, які перебувають у полоні, багато з них – за ґратами. Такі питання треба вирішувати з президентом Росії”, – заявив Зеленський.

Він також звинуватив деякі ЗМІ в спробах зірвати “можливості діалогу”. Глава держави уточнив, що мова йде про ЗМІ, які “належать або великим фінансовим структурам, або політикам”, які були при владі до нього і “займали найвищі посади”.

“На жаль, ЗМІ роблять все, щоб зірвати будь-які можливості діалогу. Навіть у межах “Нормандії” чи Мінського процесу. Це стосується саме тих медіа, які належать чи великим фінансовим структурам, чи політикам, які були у владі до мене та обіймали найвищі посади. У них у всіх є медіа. Вони їм належать – на превеликий жаль. Хоча ми ніколи не здаємося і вважаємо, що в будь-якому разі в питанні припинення війни ми будемо рухатися вперед і розмовлятимемо і з партнерами, і з Росією для того, щоб повернути людей і території”, – повідомив Зеленський.