Президент України Володимир Зеленський вперше візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки.

Про це повідомляють організатори конференції.

“Ми раді, що Президент України Володимир Зеленський приєднається до нас на дискусії високого рівня для обговорення України“, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Мюнхенська конференція була заснована в 1963 році як форум для країн–членів НАТО.

Мюнхенська конференція є міжнародним дискусійним майданчиком, де щороку збираються політичні лідери з усього світу. У 2020 році конференція пройде з 14 по 16 лютого.