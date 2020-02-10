Про це повідомляють організатори конференції.
“Ми раді, що Президент України Володимир Зеленський приєднається до нас на дискусії високого рівня для обговорення України“, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Мюнхенська конференція була заснована в 1963 році як форум для країн–членів НАТО.
Мюнхенська конференція є міжнародним дискусійним майданчиком, де щороку збираються політичні лідери з усього світу. У 2020 році конференція пройде з 14 по 16 лютого.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з Папою Римським Франциском просив його молитися за мир. Він також просив понтифіка про допомогу у звільненні українців, які перебувають в полоні на Донбасі, в Криму та Росії.