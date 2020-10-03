Президент Володимир Зеленський заявив, що будівництво інфраструктурних об’єктів у Чернівецькій області контролюється з Києва за допомогою відеокамер.

Про це він сказав під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки на Буковину.

Так, Зеленський зазначив, що будівництво мосту через річку Прут у селі Маршинці Новоселицького району Чернівецької області завершиться до кінця року.

“Залишається ще один міст, про який нам стільки говорили, але він будується. Як ми й обіцяли, десь на початку грудня завершуємо цей міст, назву якому дадуть місцеві жителі. Ми його називаємо для себе міст Софія, бо в цьому місці народилася Софія Ротару. Міст побудуємо. Чесно вам скажу, ми контролюємо об’єкти, ми встановлюємо камери на об’єкти, щоби контролювати всі ці об’єкти з Києва“, – сказав він.

Глава держави також порівняв Чернівецьку область зі Швейцарією.

“Сьогодні я бачив відбудовані мости – реально Швейцарія. Коли є інфраструктура – все буде. З’явиться бізнес, будуть робочі місця, буде гірськолижний курорт“, – додав він.