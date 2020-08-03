Сухроб Карімов, який захопив банк в центрі Києва, заявив журналістам, що він "Святий дух".

Трансляцію вів телеканал “112 Україна”.

“Я – Святий Дух, Господь Бог”, – сказав він журналістам.

Чоловік заявив, що він – резидент України і проживає тут “близько 5 років”. На питання, що у нього трапилося, чоловік відповів: “А Вас все влаштовує в житті?”.

Журналісти відповіли на питання терориста і запитали, що саме сталося у нього.

“Та, все не так, хлопці. Україна – це вільна країна, вільна держава, як і в принципі всі інші країни світу. Нещодавно у вас були вибори – ви вибрали блазня. Зеленський – це “Машка”, актор, блазень. Він взяв на себе зобов’язання керувати країною, бути вірним, чесним, відданим сином країни і змінити життя українців на краще. За ці півтора року щось змінилося? До нього були стільки президентів – хоч один президент щось поміняв? Так їм плювати на народ! Вони до народу відносяться, як до худоби. Українці, маючи багату землю, їдуть за кордон, щоб отримати якісь гроші, щоб жити, щоб вижити”, – заявив Карімов.

Він заявив, що всі президенти маріонетки і блазні.

“Не повинно бути жодного президента. Президенти – це зрадники. Який президент хоч раз заступився за хоч одного громадянина України?”, – сказав він.

На питання журналістів, яке тоді має бути управління, якщо немає президента, чоловік відповів: “Святий дух – загальносвітове: одна людина керує всім світом. Відповідно до закону Бога. Бог же – він один”.

Він зазначив, що вирішив бути цією людиною, який змінить ситуацію в Україні, а далі в інших країнах “буде творитися такий же хаос”.

На думку зловмисника, багато релігій – це велика проблема людства, так як релігія – це інструмент управління свідомістю.

“В першу чергу треба заарештувати всіх президентів, всіх політиків, всіх зрадників, суддів, прокурорів – усіх треба заарештувати. Ввести спочатку військовий стан для того, щоб мати повне право заарештувати цих зрадників, негідників. Я ввожу військовий стан. Я наказую всім генералам, маршалом, адміралам і іншим військовим на планеті Земля: заарештувати всіх президентів, заарештувати всіх політиків, зрадників”, – підсумував терорист.

Коли його схопили і вивели з будівлі, він, сідаючи в машину, продовжував говорити про несправедливість світового уряду. За його словами, всім світом повинен керувати одна людина, а президентів всіх країн необхідно заарештувати.

Нагадаємо, що 3 серпня невідомий чоловік увійшов до відділення “Універсал Банку”, що в Шевченківському районі столиці, і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба.

Працівники банку вийшли з приміщення, в середині залишився керівник відділення – за власним бажанням.