Президент України Володимир Зеленський заявив, що ціна на газ для населення в поточному місяці — найнижча за останні 4 роки.

Про це йшлося у відеозверненні Глави держави.

За словами президента, в квітні 2020 року ціна на газ для населення знизилася на 15% в порівнянні з березнем та майже на 40%, якщо порівнювати з січнем поточного року.

“І це найнижча ціна на газ для населення за останні 4 роки”, — заявив Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського щодо підтримки українців під час епідемії COVID-19 МОЗ отримало півмільйона вітчизняних ПЛР-тестів, що за якістю й точністю відповідають світовим стандартам. Із такої приємної новини розпочав своє відеозвернення Володимир Зеленський. Крім того, Глава держави поділився й приємними економічними новинами. Зокрема, повідомив, що на цьому тижні НБУ презентує дві програми – іпотеку для населення й кредити малому бізнесу за низькими ставками. Частину звернення Президент присвятив питанню відкриття ринків. З його слів, за умови дотримання всіх правил безпеки вони можуть поновити роботу вже цієї п’ятниці. Насамкінець Володимир Зеленський подякував пожежникам і рятувальникам, які наразі борються з вогнем, а також висловив подяку ліквідаторам аварії на ЧАЕС. «Низько вклоняюся за їхню мужність, яка зупинила страшне лихо не тільки для України, а й для всього людства», – наголосив Глава держави. Gepostet von Офіс Президента України am Montag, 27. April 2020