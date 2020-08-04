Президент України Володимир Зеленський "дуже делікатно" розмежував для голови МВС Арсена Авакова у кого в цій країні повноваження глави держави, а хто повинен займатися обов’язками міністра.

Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” розповів радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.

Чиновник погоджується з тим, що Аваков має вплив в оточенні президента Зеленського, а інколи й взагалі намагається перетягти на себе обов’язки глави держави.

“Зараз, по-моєму, Володимир Олександрович делікатно, але чітко пояснив, що президент в цій країні він, і лише він, і ключові напрямки визначає лише він, а в Арсена Борисовича — безпека”, — розповів радник Андрія Єрмака з антикризових комунікацій.

На уточнення, коли саме відбулася ця розмова, актикризовий радник голови ОП пояснив, що це – “не питання однієї розмови”.

“Це питання поведінкових внутрішніх реакцій. Знаєте, як кажуть: “кулуари”. От в кулуарах певним чином люди себе поводять. І мені здається, що оця диспозиція, нова диспозиція, виникла протягом останніх трьох-чотирьох місяців, коли вже точно зрозуміло, що Володимир Олександрович – це серйозний гравець і він прийшов на досить тривалий час (на довший, ніж багато хто думає, але одразу скажу, що ми не говоримо про авторитаризм, поліцейську державу і так далі, ні). І Арсен Борисович теж це зрозумів. І це – дуже добре. Тому що неможливо (ефективно працювати – ред.), коли існує чиясь ілюзія, що він має право перетягувати на себе функції президента”, – зазначив Подоляк.

При цьому він додав, що має до Авакова “найтепліші почуття” і вважає, що “він – молодець”.

“Втриматися на цій посаді 6 років – це, звісно, крута історія”, – розповів антикризовий радник Андрія Єрмака.

До початку роботи в Офісі президента політтехнолог Михайло Подоляк у своїх блогах писав про те, що Аваков за каденції Зеленського – “неформальний “президент” і “майже “з’їв” Володимира Олександровича”, хоча як менеджер голова МВС “точно так само неефективний та лінивий”.