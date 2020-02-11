Про це Зеленський заявив в ролику “Один робочий день Президента України”, який оприлюднив Офіс Президента.
Глава держави сказав, що влада повинна робити все, що обіцяла: закінчити війну, впровадити держава в смартфоні, новий Виборчий кодекс і нову податкову систему.
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“Ми повинні все це зробити. Для мене, якщо якийсь депутат партії” Слуга народу “, якщо він” зашкварілся “, я відчуваю на собі цю провину, тому що ця людина в партії” Слуга народу “, ось і все. Але ми не можемо проконтролювати всіх депутатів, всіх мажоритарників. ми говорили, що буде очищення, і ми повинні це робити “, – пояснив Президент.
У відео також показали фрагменти зустрічі Зеленського з депутатами “Слуги народу”, де він запропонував нардепам зустрічатися частіше, якщо є питання щодо законів, щоб “не було якихось несподіваних речей”.
Один робочий день Президента України.
Що таке відповідальність для Президента України та яким людям він довіряє? З якої причини важливо, щоб країна перестала функціонувати в ручному режимі? Чому державі вкрай потрібні не лише молоді фахівці, а й ті, яким 40+? На ці та інші важливі питання в рамках одного насиченого робочого дня відверто відповів Володимир Зеленський.
Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 11 лютого 2020 р.
- Ранее Зеленский рассказал, что считает, что должен эффективно работать на своем посту, чтобы “хотя бы этим объяснить своим детям, почему он не дома”.