Відповідні укази №114-№118 опубліковані на сайті Глави держави.

Зазначається, що Олександра Якушева призначено заступником голови Служби безпеки України.

Зеленський також призначив керівників управління СБУ в Харківській, Сумській і Чернігівській областях.

Згідно з указами, начальником управління СБУ на Сумщині став Олег Салюк, в Чернігівській області начальником призначено Павла Ревунова. У Харківській області Президент звільнив з посади начальника Миколу Найдича, а на його місце призначив Романа Дудіна.