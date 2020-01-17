Президент Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає уряду "шанс", але з певними умовами.

Відеозапис зустрічі опублікована в Telegram-каналі Офісу Президента.

Увечері в п’ятницю, 17 січня, Президент Зеленський провів зустріч з головою уряду Олексієм Гончаруком, який напередодні подав заяву про свою відставку.

“У зв’язку з останніми конфліктними ситуаціями, або зі скандалами — як завгодно. Скажімо так: з дуже неприємною ситуацією. Ви знаєте, яке в мене до Вас особисто ставлення, до вашого молодого уряду. Я подумав і мені здається, що буде правильним моє наступне рішення. Я вирішив дати Вам шанс … і шанс вашому уряду, якщо Ви вирішите деякі речі, які дуже важливі і дуже турбують наше суспільство”, — сказав Зеленський.

Так Зеленський доручив уряду Гончарука розробити нову концепцію заробітних плат для чиновників.

“Перше: заробітні плати. Ви знаєте це питання, ми піднімали це питання. Я дуже Вас прошу, щоб Ви запропонували Офісу Президента і мені особисто нову концепцію заробітних плат всіх міністерств, всіх відомств, всіх заступників міністрів та будь-яких інших державних компаній, керівників цих компаній. з розумінням, де ми живемо з Вами, і тих чи інших міністрів, в яких умовах, незважаючи на їхній досвід, практику і навіть їхній — вибачте за таке словосполучення — їхню ринкову ціну”, — сказав він.

Крім цього, Зеленський заявив, що, ймовірно, з тими чиновниками, які будуть не згодні з запропонованим зарплатами, “доведеться прощатися”.

“Якщо хтось із міністрів… І нам, напевно, буде шкода прощатися з кимось із них… Через те, що вони не можуть працювати за ту чи іншу зарплату, яку Ви запропонуєте їм. Навіть якщо нам буде шкода прощатися, нам доведеться з ними прощатися. Ми не можемо собі сьогодні це дозволити (завищені зарплати – ред.)”, — додав він.

Також Глава держави доручив прем’єр-міністру “розібратися з тими відсотками”, які отримує НАК “Нафтогаз” від оплати Російською Федерацією послуг з транспортування газу в Євросоюз через територію України.

“Вони теж повинні бути не тільки прагматичними менеджерами, але і залишатися людьми. … Або буде повністю перезапущений НАК “Нафтогаз” і ми повинні з Вами розробити концепцію, як це зробити”, — продовжив Зеленський.

Крім того, Зеленський доручив Гончаруку знайти “слабкі місця” серед керівництва міністерств та запропонувати їхню заміну.

“Третє питання, яке стосується Кабміну. ​​У мене немає ніяких відсотків, щоб думати, що хтось із них нечесна людина або що вони непрофесійні люди. … Ми хочемо з Вами зміцнення Уряду. Тому я прошу Вас знайти слабкі місця та замінити тих чи інших керівників того чи іншого міністерства відповідно до їхніх професійних даних”, — підкреслив Президент.

Ще одним дорученням голові Кабміну стала підготовка до поділу раніше об’єднаних міністерств. Йдеться про Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, Міністерство культури, молоді та спорту та Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

“Час показав, що деякі міністерства повинні бути розділені”, — зазначив Зеленський.

П’ятою умовою Зеленського стало налагодження відносин між Кабінетом Міністрів та Верховною Радою України.

“Ми дали Вам великий кредит довіри. Мені здається, що Ви не розрахувалися перед нашим суспільством за цей кредит. … Зараз не той час, щоб розхитувати державу”, — підсумував Зеленський.

У свою чергу прем’єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв Президенту Володимиру Зеленському підготувати проміжний звіт про діяльність Кабміну та представити його в парламенті на сесії 4 лютого.

Зустріч Зеленського з Гончаруком «Зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно й політично»: Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Гончаруком Gepostet von Букви am Freitag, 17. Januar 2020

Нагадаємо, раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.