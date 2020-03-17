Президент Володимир Зеленський порекомендував українцям на час карантину залишатися вдома, а молодим людям — боротися з демографічною кризою.

Відповідну заяву він зробив в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

Так на запитання ведучого про те, які поради він дав би громадянам України для того, щоб не заразитися COVID-19, Зеленський зазначив, що рекомендує всім залишатися вдома.

“Я всім раджу залишатися вдома. Це правда. Якщо ви це можете — це кращий вихід з цієї ситуації, бути вдома”, — сказав він.

Також президент нагадав, що громадянам, у яких симптоми ГРВІ, слід звертатися до лікаря.

Крім цього, Зеленський порадив українцям використовувати цей час, щоб поспілкуватися з близькими.

“Іноді через роботу, тому що у нас завжди не вистачає часу, ми не знаходимо час на просту бесіду, спілкування з нашими дітьми, дідусів, бабусь з онуками. Будьте вдома, читайте книги, дивіться кіно”, — сказав він.

Молодим людям Зеленський також дав пораду — він порекомендував боротися з демографічною кризою.

“І для молодих людей: ви ж знаєте, що у нас є одна криза, але ніхто не відміняв демографічну кризу в Україні. Я думаю, що час боротися і з цією кризою”, — додав президент.

Зеленський про коронавірус Зеленський розповів, як найпростіше уникнути зараження коронавірусом Gepostet von Букви am Montag, 16. März 2020

Раніше повідомлялося про п’ять зафіксованих випадків інфікування COVID-19. З них 4 — в Чернівецькій області, 1 (летальний) — в Житомирській. Так, кількість хворих в Україні зросла до 7.

Мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавируса. Рішення про введення посиленого карантину ухвалила місцева влада Вінниці, Одеси, Львова, Закарпаття. У Чернівецькій області — надзвичайний стан.