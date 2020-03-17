Відповідну заяву він зробив в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.
Так на запитання ведучого про те, які поради він дав би громадянам України для того, щоб не заразитися COVID-19, Зеленський зазначив, що рекомендує всім залишатися вдома.
“Я всім раджу залишатися вдома. Це правда. Якщо ви це можете — це кращий вихід з цієї ситуації, бути вдома”, — сказав він.
Також президент нагадав, що громадянам, у яких симптоми ГРВІ, слід звертатися до лікаря.
Крім цього, Зеленський порадив українцям використовувати цей час, щоб поспілкуватися з близькими.
“Іноді через роботу, тому що у нас завжди не вистачає часу, ми не знаходимо час на просту бесіду, спілкування з нашими дітьми, дідусів, бабусь з онуками. Будьте вдома, читайте книги, дивіться кіно”, — сказав він.
Молодим людям Зеленський також дав пораду — він порекомендував боротися з демографічною кризою.
“І для молодих людей: ви ж знаєте, що у нас є одна криза, але ніхто не відміняв демографічну кризу в Україні. Я думаю, що час боротися і з цією кризою”, — додав президент.
Зеленський розповів, як найпростіше уникнути зараження коронавірусом
Gepostet von Букви am Montag, 16. März 2020
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