Президент Володимир Зеленський дав генеральному прокурору Ірині Венедіктовій час до кінця 2020 року, аби вона змогла показати результат щодо "посадок" корупціонерів.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю “BBC News Україна”.

“Якщо зараз діючий генпрокурор, новий генпрокурор, якщо вона – це вона, жінка, професійна жінка – якщо вона до кінця року не покаже свого результату, їй я дам таку саму відповідь”, – сказав глава держави.

За словами президента, він та його команда повинні відповідати перед суспільством, “якому пообіцяли, що будуть посадки”. Зеленський зазначив, що минулі керівники правоохоронних органів “нікого не посадили”.

“Вони могли не пересаджати всіх корупціонерів, я розумію, пів року – дуже замало. Але повинні бути кроки, ми повинні відповідати перед суспільством, якому ми пообіцяли, що будуть посадки. Ми це обіцяли”.

За словами Зеленського, призначаючи генпрокурором Руслана Рябошапку, він теж дав йому пів року на “реальний результат”.

На зауваження журналіста, що 6 місяців – це дуже малий термін, Зеленський відповів, що “немає часу”.