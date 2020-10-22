Про це поінформували в пресслужбі Офісу президента. Про деталі повідомила прес-секретар глави держави Юлія Мендель.

Інтерв’ю Зеленський дав журналістам телеканалів “Україна”, “1+1”, “Інтер” та ICTV.

За словами Мендель, під час інтерв’ю були підняті різні теми: від коронавірусу COVID-19 до боротьби з корупцією.

“Обговорили всі найважливіші питання: від глобального виклику COVID-19 до задавнених українських проблем, як, наприклад, боротьби з корупцією та важкості реформування секторів”, – написала Мендель.

За її словами, Зеленський також розповів, “як іде співпраця з МВФ, чому запитує людей про легалізацію каннабісу, чи буде українська вакцина від коронавірусу, як просуваються мирні переговори” і “де посадки”, а також “чому реінтеграція Донбасу без вільної економічної зони неможлива”.

Мендель запевнила, що інтерв’ю відбувалося “майже без планування, без обмежень чи цензури”. Вона назвала його “фактично, найвідкритішим інтерв’ю президента України”.

Інтерв’ю Зеленського під назвою “Осінь-2020: перемоги та виклики” покажуть сьогодні, 22 жовтня, о 18:00 на телеканалі “Україна”, о 18:00 – на “1+1”, о 20:20 – на ICTV і о 23:00 – на “Інтері”.