Про це розповідають #Букви.

Журналіст вказав Зеленському, що українська влада робить багато для людей з окупованих територій, зокрема на лінії розмежування, проте “та влада” обмежує усілякі контакти. Зеленський з цим погодився.

На думку президента, люди, які окупували, ніколи не будуть любити Крим, як його люблять українці.

“Це неможливо прищепити. Це моя земля. Вони не будуть тут. Їхні покоління не будуть тут рости. Це ніколи не буде російською територією. Не можна прошити голову татарам і сказати, що тут вас не було. Та хоч перепишіть історію. Так неможливо! Всі вони повернуться додому. Питання часу”, – заявив Володимир Зеленський.

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Варто зазначити, що президент України під час виконання своїх повноважень, у публічному просторі має послуговуватися саме державною мовою. Тож під час інтерв’ю глава держави порушив норми статті 10 Конституції України в тлумачені, викладеному у рішенні Конституційного Суду України № 10-рп/99 від 14 грудня 1999 року.

КСУ дійшов висновку про те, що положення абзацу 1 статті 10 Конституції України, за яким “державною мовою в Україні є українська мова”, треба розуміти так, що українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом.

Тож публічний виступ Зеленського як президента України російською мовою є порушенням приписів статті 10 Конституції України. Аналогічної позиції дотримуються судді Великої Палати Верховного Суду.

Варто зазначити, що це далеко не перший раз, коли Зеленський дозволяє собі виступи російською мовою.

Це траплялося, серед іншого:

Раніше український державний російськомовний телеканал “Дом”, створений президентом Володимиром Зеленським для мовлення на окуповані території Донбасу і Криму, показав мапу, на якій тимчасово окупований Крим позначений частиною Росії.