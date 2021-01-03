Президент України Володимир Зеленський записав окремі новорічні відеозвернення для кожного регіону України та для Криму.

Про це розповідають #Букви.

Відеозвернення опубліковані на Facebook-сторінках обласних адміністрацій.

До жителів Криму президент звернувся російською мовою.

“Без Криму в Україні не так сонячно, не так смачно, не так приємно. Ну, загалом, просто якось не так. І так не повинно бути. Я вірю, що ми все одно будемо разом, бо Крим це Україна, а Україна це Крим. З Новим роком вас”, — сказав глава держави.

Жителям Донецької області президент побажав здоров’я і миру.

“Нехай 2021-й нарешті принесе його (мир, — ред.) в кожне місто і кожне селище Донбасу. Ми прагнемо зробити все, щоб наступний Новий рік ми змогли зустрічати разом: в одному часі, на одній хвилі, як одна сім’я. Адже у нас одна сім’я. І ми разом обов’язково порадіємо новим перемогам донецького “Шахтаря”, — сказав президент.

Луганській області Зеленський також побажав миру в 2021 році.

“Хоча кондитерська галузь в Україні досить розвинена, є річ, яку нам нічого не замінить — це луганський шахтарський торт. Нехай у новому році закінчиться війна і ми всією країною посмакуємо його разом. Наприклад, на матчі “Зорі” в рідному Луганську”, — сказав він.

Жителям Херсонщини президент побажав, щоб їхнє життя було “як кращий херсонський кавун — солодким, соковитим і без нітратів”.

Миколаївській області Зеленський побажав провести рік, не знаючи шторму.

Одеситам президент побажав, “щоб все було ОК”.

Буковинцям Зеленський сказав, що Чернівці – це український Париж, а Черкаській області побажав тільки радісних слів у 2021 році.

Жителям Закарпаття президент побажав “завжди відчувати смак запашного бограчу та аромат домашнього вина”. Та щоб 2021 рік став роком “високих, як Говерла, досягнень та ніжних, як цвіт сакури, почуттів”.

Тернопільщині Зеленський побажав, щоби у жителів цього краю у новому році все було файно.

Львівській області Зеленський побажав “рівно стільки приводів для щастя, скільки туристів у місті на зимові свята”.

Жителям Івано-Франківської області президент побажав, щоб “новий рік наповнив кожного безмежною силою”.

Жителям Рівненської області Зеленський побажав рівних доріг, а також, щоб місцевий футбольний клуб вийшов до Прем’єр-Ліги.

Жителям Волині – “…щастя і драйвового, як земляк Монатік, заряду”.

Дніпропетровській області, своєму “рідному краю”, президент побажав, щоб все було “космічно, крім цін”.

Жителям Кіровоградської області Зеленський побажав, аби у новому році все множилось на два.

Жителям Запорізької області президент побажав успішно оминати усі пороги на шляху до мрій.

Жителям Чернігівської та Житомирської областей Володимир Зеленський побажав “посмішок на всі 32”, а жителям Сумської області — “жодного суму”.

Вінницькій області президент побажав щедрого 2021 року, підкресливши, що “Вінниччина подарувала Україні та світу Миколу Леонтовича, а разом з ним чарівну і дивовижну мелодію “Щедрик”.

Хмельниччині президент побажав чудес у житті.

Столичному регіону Зеленський побажав міцного здоров’я і назвав Київ “серцем України”.

Варто зазначити, що регіональні привітання тривали близько хвилини.