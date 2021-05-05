Про це сповістили в пресслужбі президента.
Під час розмови Зеленський подякував за двопартійну підтримку Конгресу США, санкційну підтримку і позицію щодо “Північного потоку 2”, виділені асигнування для реалізації програм допомоги Україні в обсязі понад 700 млн доларів тощо. Зі свого боку Роберт Портман привітав призначення нового Посла України у США Оксани Маркарової.
Також Зеленський поінформував сенатора про ситуацію на Донбасі.
“Він зазначив, що є певні позитивні зміни, менше снайперського вогню, а тому менше загиблих за останні дні. Однак Глава держави наголосив, що так і не вдалося досягти домовленостей з Росією щодо режиму повного припинення вогню, тож ситуація й надалі залишається небезпечною“, — інформує Офіс президента.
Натомість Портман зазначив, що підтримує надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.
Крім цього, президент запросив Портмана до України у складі двопартійної делегації Конгресу США.
- Нагадаємо, 28 квітня на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було узгоджено ідею встановлення перемир’я на Великдень (християни східного обряду відзначатимуть його 2 травня). Але жодних документів узгоджено не було. У підсумку Великдень пройшов без перемир’я.
- 20 квітня ТКГ взяла за основу проєкт доповнень до заходів з посилення режиму тиші на Донбасі, підготовлений Україною.
- Того ж дня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі.
- Крім того, Зеленський заявив, що Україна готова до війни з РФ, хоча й не почне її першою.
- Путін натомість заявив, що готовий прийняти Зеленського в Москві “в будь-який зручний час”, якщо він хоче обговорити двосторонні відносини.