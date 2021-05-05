Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з сенатором США, співголовою Українського кокусу в Сенаті Робертом Портманом. Розмова, зокрема, стосувалася режиму "тиші" на Донбасі, про який не вдалося домовитися.

Про це сповістили в пресслужбі президента.

Під час розмови Зеленський подякував за двопартійну підтримку Конгресу США, санкційну підтримку і позицію щодо “Північного потоку 2”, виділені асигнування для реалізації програм допомоги Україні в обсязі понад 700 млн доларів тощо. Зі свого боку Роберт Портман привітав призначення нового Посла України у США Оксани Маркарової.

Також Зеленський поінформував сенатора про ситуацію на Донбасі.

“Він зазначив, що є певні позитивні зміни, менше снайперського вогню, а тому менше загиблих за останні дні. Однак Глава держави наголосив, що так і не вдалося досягти домовленостей з Росією щодо режиму повного припинення вогню, тож ситуація й надалі залишається небезпечною“, — інформує Офіс президента.

Натомість Портман зазначив, що підтримує надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Крім цього, президент запросив Портмана до України у складі двопартійної делегації Конгресу США.