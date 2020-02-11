Про це він розповів в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“У мене стільки конфліктів із усіма, що, знаєте, плюс один, один плюс один – така вже історія. Ні, я з повагою ставлюся… Я люблю, до речі, цей канал, тому що там наш продукт, тому що довгі відносини. Це не стосується тієї ситуації, яка є в СБУ з працівниками Саші Дубінського. Я вважаю, що треба розділяти. Ну, буде конфлікт – що я можу зробити?” – наголосив Зеленський.

Коментуючи розслідування справи щодо прослуховування Гончарука, президент зазначив, що “головне питання – хто замовив, друге – хто це зробив, третє – хто виклав цю інформацію”.

“Потрібно розв’язати цей вузол”, – додав Зеленський.

Як відомо, 5 лютого Служба безпеки України провела обшуки в будівлі по вулиці Куренівській, 18 у Києві, де розташовується редакція спецпроєкту “Гроші” телеканалу “1+1”. В СБУ підтвердили, що обшуки пов’язані зі справою про створення та зберіганні аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом. Йдеться про прослуховування засідання прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

На “1+1” пов’язували обшуки з діяльністю програми “Гроші”. Її ведучим був нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський.

Під час обшуків у редакції спецпроєкту “Гроші” правоохоронці вилучили у журналістів 2 системних блоки. Одночасно з обшуками в редакції “1+1” правоохоронці провели слідчі дії за місцем проживання двох журналістів і колишнього співробітника телеканалу.