Президент Володимир Зеленський допускає розпуск Верховної Ради у випадку, якщо нардепи не підтримають законопроєкт щодо звільнення суддів Конституційного суду.

Про це він заявив в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі “ICTV“.

За словами президента, питання розпуску парламенту буде залежати від того, чи підтримають депутати рішення про звільнення суддів КСУ.

“Від реалізації нашого плану і від висновків, які зроблять наші депутати, це теж буде залежати. Якщо це буде політичний колапс і реальний політичний конфлікт, я побачу, що немає підтримки у Верховній Раді… А перш за все “Слуги народу” […], бо вони розуміють, що вони завдяки мені стали депутатами… І підтримки суспільства… Але вони (депутати — ред.) повинні розуміти відповідальність. Якщо вони підуть врозріз, ми будемо виходити з цієї ситуації навіть таким шляхом (розпуску парламенту — ред.)”, — наголосив Зеленський.

Як повідомлялося раніше, через рішення Конституційного суду скасувати відповідальність за неправдиве декларування та обмежити повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного суду.

Голова КСУ суддя Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким пропонується скасувати попереднє рішення КСУ і звільнити всіх суддів, “має ознаки конституційного перевороту”.

31 жовтня Венеційська комісія та GRECO застерегли Україну від порушення Конституції при прийнятті законопроєкту Володимира Зеленського щодо припинення повноважень всіх суддів КСУ.