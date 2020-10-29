Про це розповів в інтерв’ю виданню “РБК-Україна” віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

За його словами, для створення ракети-носія планується залучати кошти інвесторів (зокрема іноземних держав), оскільки в України зараз коштів на це немає.

“Президент поставив завдання і заявив, що в нього один із пріоритетів – це розвиток ракетно-космічної галузі, створення ракетного носія легкого класу. В нас вже є декілька варіантів, декілька проєктів, але вони всі, ми розуміємо, будуть фінансуватись за рахунок інвесторів, бо в держави зараз коштів на це немає”, – зазначив Уруський.

За його словами, Зеленський хоче, щоб ракета була готова до кінця його президентської каденції – до 2024 року.

“Він хоче, щоб за його каденції (до березня 2024 року, – ред.) це сталося”, – заявив віце-прем’єр.

Уруський також розповів, що Україна (КБ “Південне”) “працює в напрямі “Місячної програми” США.

“Конструкторське бюро “Південне” працює в напрямі “Місячної програми”, і, наскільки я знаю, є досить цікаві напрацювання, наприклад по космічному буксиру. Але це також проєкти, які потребують інвестицій. Тому займаємось пошуком інвесторів, пропонуємо, але конкуренція серйозна на цьому ринку. Хоча наші напрацювання досить цікаві”, – повідомив він.

Відповідаючи на запитання, чи може Україна долучитися до проєкту США з відправлення першої місії на Марс, Уруський заявив:

“Стосовно Марсу, в мене немає інформації щодо нашої участі, хоча ми й беремо участь у створенні американського носія, щоправда, не в проєкті компанії SpaceX Ілона Маска, а в інших. Але чому б і ні? Незабаром вийдемо на рівень корпоратизації КБ “Південне” і “Південмашу”, і тоді, може, хтось захоче купити їхні акції. Тоді ми будемо інтегруватися у світові процеси, зокрема в такі масштабні, як освоєння Марсу і Місяця”.

При цьому віце-прем’єр визнав, що в проєкті держбюджету на 2021 рік закладено “мінімальне фінансування на Космічне агентство і на розвиток космічної програми” в нашій країні.