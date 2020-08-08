Про це повідомляє Офіс президента.

“Україна вміє мобілізуватися, якщо треба. Саме час уряду мобілізувати сили для уникнення другої хвилі коронавірусної інфекції, яка може мати страшні наслідки не лише для економіки, а й для нашого людського капіталу”, – сказав Зеленський.

У зв’язку зі стрімким зростанням кількості випадків захворювання на COVID-19 в Україні, Зеленський дав доручення прем’єру невідкладно провести комплексну оцінку готовності лікарень для надання допомоги хворим та забезпечити заклади всім необхідним обладнанням.

Крім того, глава держави наказав уряду забезпечити медичних працівників засобами індивідуального захисту в повному обсязі та посилити контроль за дотриманням карантинних заходів.

Також Кабмін має переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.