Про таке завдання від глави держави поінформував на своїй сторінці в Facebook віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.
За його словами, в будівлі Уряду відбулася нарада з розробниками та із замовниками супутникових послуг “щодо створення українських космічних апаратів дистанційного зондування Землі з високою роздільною здатністю”.
Йдеться, зокрема, про виведення на навколоземну орбіту космічного апарату дистанційного зондування Землі “Січ 2-30 (2-1)”. Запуск хочуть приурочити до 30-річчя Незалежності України.
“Акцентував увагу на прискоренні виконання завдання президента України Володимира Зеленського щодо виведення на навколоземну орбіту космічного апарату дистанційного зондування Землі “Січ 2-30 (2-1)”. Наголосив, що ми повинні здійснити всі необхідні заходи, щоб це відбулося до кінця 2021 року, року 30-річчя Незалежності України. І це цілком реально за умови максимально ефективної роботи і є нагальною необхідністю”, – зазначив Уруський.
За його словами, наявність подібних космічних апаратів “не лише сприятиме вирішенню широкого спектру завдань, як в інтересах економіки, так і силових структур, а й дозволить зекономити бюджетні кошти, які сьогодні витрачаються на закупівлю послуг, що надаються подібними апаратами за кордоном”.
За підсумками наради було наголошено на необхідності посилення співпраці Державного космічного агентства України, Національного технічного університету “КПІ” та ДП “КБ “Південне” над спільними проєктами.
Варто відзначити, що раніше президент Володимир Зеленський поставив завдання до 2024 року створити в Україні власну космічну ракету-носій легкого класу. Зеленський хоче, щоб ракета була готова до кінця його президентської каденції.
- У листопаді минулого року Державне космічне агентство України приєдналося до угоди в рамках програми NASA “Артеміда” (Artemis) про принципи дослідження Місяця, Марса, комет і астероїдів у мирних цілях.
- Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, яким дозволила приватним компаніям займатися космічною діяльністю.
- У серпні 2019 року в Україні вперше за роки незалежності провели вогневі випробування ступеня ракети-носія. Йдеться про третій ступінь ракети “Циклон-4”, яка виводить супутники в космос.