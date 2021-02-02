Президент України Володимир Зеленський дав завдання вивести на орбіту український супутник. Це хочуть зробити вже в 2021 році.

Про таке завдання від глави держави поінформував на своїй сторінці в Facebook віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

За його словами, в будівлі Уряду відбулася нарада з розробниками та із замовниками супутникових послуг “щодо створення українських космічних апаратів дистанційного зондування Землі з високою роздільною здатністю”.

Йдеться, зокрема, про виведення на навколоземну орбіту космічного апарату дистанційного зондування Землі “Січ 2-30 (2-1)”. Запуск хочуть приурочити до 30-річчя Незалежності України.

“Акцентував увагу на прискоренні виконання завдання президента України Володимира Зеленського щодо виведення на навколоземну орбіту космічного апарату дистанційного зондування Землі “Січ 2-30 (2-1)”. Наголосив, що ми повинні здійснити всі необхідні заходи, щоб це відбулося до кінця 2021 року, року 30-річчя Незалежності України. І це цілком реально за умови максимально ефективної роботи і є нагальною необхідністю”, – зазначив Уруський.

За його словами, наявність подібних космічних апаратів “не лише сприятиме вирішенню широкого спектру завдань, як в інтересах економіки, так і силових структур, а й дозволить зекономити бюджетні кошти, які сьогодні витрачаються на закупівлю послуг, що надаються подібними апаратами за кордоном”.

За підсумками наради було наголошено на необхідності посилення співпраці Державного космічного агентства України, Національного технічного університету “КПІ” та ДП “КБ “Південне” над спільними проєктами.

Варто відзначити, що раніше президент Володимир Зеленський поставив завдання до 2024 року створити в Україні власну космічну ракету-носій легкого класу. Зеленський хоче, щоб ракета була готова до кінця його президентської каденції.