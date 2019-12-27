Відповідний указ № 958 оприлюднено на сайті глави держави.

Догану Трофімову і Тимошенку було винесено у вересні за “неналежне виконання посадових обов’язків” під час робочої поїздки Зеленського до Дніпропетровської області.

“Зняти достроково догану, оголошену указом президента України від 17 вересня 2019 року № 699 “Про притягнення до дисциплінарної відповідальності”, з: Трофімова Сергія Володимировича – першого заступника керівника Офісу президента України; Тимошенка Кирила Владленовича – заступника керівника ОПУ”, – йдеться в тексті нового указу.

Про те, з чим конкретно “не впоралися” заступники Андрія Богдана, раніше не уточнювалося. Сам Кирило Тимошенко уникнув відповіді на дане запитання. Він лише повідомив журналістам, що не все було “чітко організовано” під час поїздки до Дніпропетровської області.

“Місцева влада не дуже правильно себе поводила саме під час організації. Але відповідальний за це Офіс президента, адже це поїздка президента. Тому є догана”, – відзначав Тимошенко.