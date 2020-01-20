Президент Володимир Зеленський впевнений, що президент Росії Володимир Путін розуміє його позицію про те, що Україна є великою та незалежною державою.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю ізраїльському виданню The Times of Israel.

На питання, які сьогодні у нього стосунки з Путіним, Зеленський відповів:

З президентом Російської Федерації сьогодні почався наш діалог. У нас було кілька телефонних дзвінків. Ми створили формат для нашого діалогу, який привів до деяких чутливих рішень. Ми повернули наших полонених, наші кораблі. Після трьох років без зустрічей нам вдалося домовитися про нормандському форматі. Після цього стався другий обмін ув’язненими – найбільший обмін. Була перша зустріч після трирічної паузи. Це була перша зустріч в нормандському форматі.

На питання про те, що Путін якось сказав, що Україна не країна, чи знає Зеленський, що зараз думає Путін, український президент відповів:

Я не знаю, про що він думає. Він не сказав мені. Я думаю, він розуміє моє ставлення: Україна – незалежна країна. Ми велика країна, найбільша в Європі. Я думаю, що він розуміє. Що він думає про це? Це в його голові.