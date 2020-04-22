Президент України Володимир Зеленський назвав ймовірним звільнення генпрокурора Ірини Венедіктової, якщо вона "не покаже результат".

Про це він поінформував у фільмі “Рік президента Зеленського”, показаному в ефірі українських телеканалів, повідомляють #Букви.

“Був один генпрокурор (Руслан Рябошапка – ред.), він показав результат, але результат був низький. На жаль, але так і є. Треба визнавати. Тому звільнений цей генпрокурор, взяли іншу. Будемо дивитися, чекати результат. Якщо вона не покаже результат, буде третій генпрокурор”, – наголосив Зеленський.

Як відомо, Венедіктова – перша жінка в історії України, яка зайняла посаду генпрокурора. Вона прийшла на заміну Руслану Рябошапці.

Венедіктова є соратницею Володимира Зеленського і приєдналася до його команди ще до президентської кампанії. Вона працювала експертом команди Зеленського з питань проведення судової реформи.

На позачергових парламентських виборах у 2019 році вона була обрана народним депутатом дев’ятого скликання від партії “Слуга народу” (у списку йшла під номером 3).

(На відео – з 16:32)