Про це він поінформував у фільмі “Рік президента Зеленського”, показаному в ефірі українських телеканалів, повідомляють #Букви.
“Був один генпрокурор (Руслан Рябошапка – ред.), він показав результат, але результат був низький. На жаль, але так і є. Треба визнавати. Тому звільнений цей генпрокурор, взяли іншу. Будемо дивитися, чекати результат. Якщо вона не покаже результат, буде третій генпрокурор”, – наголосив Зеленський.
Як відомо, Венедіктова – перша жінка в історії України, яка зайняла посаду генпрокурора. Вона прийшла на заміну Руслану Рябошапці.
Венедіктова є соратницею Володимира Зеленського і приєдналася до його команди ще до президентської кампанії. Вона працювала експертом команди Зеленського з питань проведення судової реформи.
На позачергових парламентських виборах у 2019 році вона була обрана народним депутатом дев’ятого скликання від партії “Слуга народу” (у списку йшла під номером 3).
(На відео – з 16:32)
- 17 березня Верховна Рада України підтримала призначення Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора. Згодом указ про її призначення підписав президент Володимир Зеленський.
- На Банковій заявляли, що головною причиною звільнення Руслана Рябошапки з посади генерального прокурора є “відсутність гучних справ”.