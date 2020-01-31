Президент України Володимир Зеленський заявив, що його можливий офіційний візит до США має відбутися не просто заради зустрічей і розмов, а принести конкретні результати для нашої країни.

Таку заяву він зробив на спільній прес-конференції з держсекретарем США Майком Помпео.

“З приводу того, чи готовий я відвідати з офіційним візитом Білий дім у Вашингтоні… Це для мене нова професія – бути президентом України. І дійсно я отримую дуже багато закликів і пропозицій відвідати ту чи іншу країну. Ви знаєте, спочатку я розумів, я про це багато разів спілкувався із людиною, у якої більше політичного і дипломатичного досвіду, це наш глава МЗС. Я йому говорив: “А що ми будемо там робити, навіщо ми їдемо в ту чи іншу країну? А що ми там можемо узгодити? А що ми можемо привезти для нашої країни? Про що ми будемо говорити, щоб кожне слово було не просто словом політичного мандрівника, як це було дуже багато років у нашій країні і як це відбувається в багатьох країнах?” – наголосив Зеленський.

Український лідер запевнив, що якщо можна буде домовитися про “щось важливе”, він готовий їхати хоч завтра.

“Якщо ми можемо про щось важливе домовитися, що вигідно обом країнам… Перш за все я думаю про Україну – при всій повазі до США. Якщо у нас є важливий предмет цієї розмови, крім стратегії і тактики, дуже важливі речі, про що ми можемо домовитися, підписати і взяти, то я готовий їхати завтра”, – зазначив Зеленський.

Він також висловив упевненість, що такий візит є правильним “для обох країн”, “для відносин між нашими країнами” і “для статусу України”.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майкла Помпео з представниками ЗМІ. Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майкла Помпео з представниками ЗМІ. Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 31 січня 2020 р.