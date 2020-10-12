Президент України Володимир Зеленський впевнений, що зможе домогтися миру на тимчасово окупованих територіях Донбасу. В іншому випадку він готовий покинути пост.

Про це він розповів в інтерв’ю BBC.

“Я вірю в це [в мир на Донбасі]. В іншому випадку я би не йшов в президенти України. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу, це є правда. Але я не втрачаю цю віру”, – сказав Зеленський.

У той же час він зазначив, що готовий залишити посаду і поступитися нею “іншій людині”.

“Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами”, – сказав Зеленський.