Про це він розповів в інтерв’ю BBC.
“Я вірю в це [в мир на Донбасі]. В іншому випадку я би не йшов в президенти України. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу, це є правда. Але я не втрачаю цю віру”, – сказав Зеленський.
У той же час він зазначив, що готовий залишити посаду і поступитися нею “іншій людині”.
“Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами”, – сказав Зеленський.
- Також президент Володимир Зеленський зазначив в інтерв’ю, що зміни в Конституції, яких хоче Росія для повернення тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської області, поки неможливі.
- За його словами, за 75 днів тиші на Донбасі загинула одна людина та фіксуються постріли з боку окупованих територій.