Президент Володимир Зеленський збирається подати воду в окупований Крим та імплементувати формулу Штайнмаєра, для уникнення протестів готують новий локдаун.

Про це нардеп Гео Лерос заявив в інтерв’ю “Цензор.НЕТ”.

Лерос зазначив, що у вересні-жовтні в ОП “буде напружена осінь”.

“І саме тому нам готують новий локдаун як страховку на випадок масових протестів. По-перше, Зеленський збирається подати воду до Криму. Тобто не жителям Криму, а Чорноморському флоту РФ, на секундочку! По-друге, він має намір імплементувати формулу Штайнмаєра, що також проти інтересів України. Для всього цього йому потрібен повний контроль над вулицею і парламентом. Непередбачуваний міністр МВС вже замінений на 100% свого, а в парламенті досі, знову ж таки, непередбачуваний Разумков зі своїми амбіціями. Знаючи вже его Зеленського, він намагатиметься Разумкова знімати – але це на закуску”, – підкреслив нардеп.

“Це одна з умов вирішення ситуації на Сході країни, яку прийняв Зеленський. Формула Штайнмаєра і вода в Крим”, – додав Лерос

За словами нардепа, завдяки піару на РНБО у Зеленського додалося самовпевненості.

“А в його партнерів і опонентів – з’явився страх, що він тепер може робити все що завгодно і як завгодно з повним відчуттям вседозволеності”, – підсумував Лерос.