Про це повідомляють #Букви.

У соцмережах створили фан-сторінку президента Зеленського із назвою “3E 2020”. Наразі спільнота налічує майже 13 тисяч підписників у Facebook, чат у Viber — майже 300 учасників.

На цій сторінці майже щодня публікуються хвалебні дописи та новини про президента. При цьому в більшості дописів Зеленського називають “хазяїном” або “хазяїном народу”.

Дописи з цієї сторінки активно рекламуються. За час її існування (з січня 2020 року) на рекламу було витрачено понад $1700. Кожен прорекламований допис могли побачити до 50 тисяч осіб.

Зауважимо, що дописи на цій сторінці написані виключно російською мовою. Рекламні оголошення націлені в основному на мешканців Дніпропетровської області.