Про це повідомляють #Букви.
У соцмережах створили фан-сторінку президента Зеленського із назвою “3E 2020”. Наразі спільнота налічує майже 13 тисяч підписників у Facebook, чат у Viber — майже 300 учасників.
На цій сторінці майже щодня публікуються хвалебні дописи та новини про президента. При цьому в більшості дописів Зеленського називають “хазяїном” або “хазяїном народу”.
Дописи з цієї сторінки активно рекламуються. За час її існування (з січня 2020 року) на рекламу було витрачено понад $1700. Кожен прорекламований допис могли побачити до 50 тисяч осіб.
Зауважимо, що дописи на цій сторінці написані виключно російською мовою. Рекламні оголошення націлені в основному на мешканців Дніпропетровської області.
- Раніше у месенджері Telegram виставили на продаж низку неофіційних каналів, які поширюють публікації на підтримку президента Володимира Зеленського.
- В травні #Букви проаналізували сторінки, які “топили” за президента, та з’ясували, що на них можна замовити рекламу будь-чого, а оплата за дописи — в рублях.