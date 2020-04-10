Президент України Володимир Зеленський виступив на підтримку вчителів ініційованої ним онлайн-школи, яких критикують у Мережі за численні помилки.

Про це йшлося в сьогоднішньому відеозверненні Глави держави.

Зеленський похвалив вчителів, які беруть участь у створенні ініційованої ним Всеукраїнської онлайн школи за те, що вони “подолали страх телекамер та в короткі терміни стали вчителями для всієї країни”.

“Ви — великі молодці, ви подолали страх телекамер та в короткі терміни стали вчителями для всієї країни”, — зазначив він.

Також Зеленський звернувся до людей, які критикують вчителів онлайн-школи за численні помилки, допущені ними під час уроків, назвавши їх “хейтерами”.

“Помилитися — не страшно, страшно за все своє життя не створити нічого крім нечистот. Страшно — це бути ніким і самостверджуватися шляхом приниження інших людей. Я кажу це кожному хейтеру, який вважає своїм обов’язком написати гидоту на адресу українських вчителів”, — сказав він.

“Їх уроки мають мільйони переглядів на телебаченні та мільйони переглядів в Інтернеті. Вони люди з великої літери, які працюють не заради грошей чи слави, а за покликом серця. Хейтери теж працюють за покликом серця, тільки поклик цього серця — образити, принизити, знищити. Але вони — меншість”, — додав президент.

Як повідомлялося раніше, під час уроку для п’ятикласників вчителька української мови з Всеукраїнської онлайн-школи, ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, “переселила” білого ведмедя в Антарктиду.

Вчителька математики Всеукраїнської онлайн-школи під час уроку припустилася при відніманні елементарної помилки, а вчителька географії під час уроку в 10 класі переплутала назви океанів.

Під час уроків всесвітньої історії у Всеукраїнській онлайн-школі 33-го президента США Гаррі Трумена зробили “Турменом”, а Лівонську війну переплутали з Ліванською.