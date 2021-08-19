Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Марія Іонова заявила, що люди, які збудували військові кораблі для ВМС ЗСУ, зустрічатимуть 30-ту річницю Незалежності у СІЗО, а влада буде хизуватися плодами їхньої роботі на параді.

Про це Марія Іонова сказала під стінами Печерського суду, повідомляє пресслужба “Євросолідарності”.

На її думку, влада навмисно затягує розгляд апеляції на запобіжний захід у так звані справі “Кузні на Рибальському”.

“В той час, як Зеленський буде хизуватись бойовими кораблями, керівник цього виробництва і бойовий генерал Павловський знаходяться за ґратами. І вони 30-річчя незалежності будуть зустрічати ув’язнені. Хоча я дуже сподіваюся, що на засіданні, яке перенесли на 20 серпня, буде змінено запобіжний захід. Тому що соромно за нашу країну, коли на весь світ будуть показувати, що бойовий генерал і людина, яка відповідала і зробила ці кораблі, будуть сидіти за ґратами”, – заявила Марія Іонова.

За словами нардепки, такі дії влади є помстою Зеленського п’ятому президенту Петру Порошенку.

«Державність, державотворення не виходить у Зеленського. Тобто не може він пробачити, що він не може зробити, а відновив і побудував армію, Збройні Сили, сектор безпеки і оборони президент Порошенко після Революції Гідності”, – назначила народна депутатка.

Справа “Кузні на Рибальському”

Державне бюро розслідувань підозрює генерала, колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, двох колишніх очільників департаменту Міноборони, а також голову правління підприємства “Кузня на Рибальському” Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках “військової техніки низької якості”. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які за даними ДБР не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах. У ДБР стверджують, що така “схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень”.

7 червня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Валерію Шандрі, директору заводу “Кузня на Рибальському”. Суд заарештував його на 60 діб з можливістю внести заставу у 44 мільйони гривень.

12 липня Печерський суд задовольнив клопотання слідчих і узяв генерала Павловського під варту на два місяці з альтернативною заставою в понад 475 мільйонів гривень. 2 серпня апеляційний суд зменшив заставу до 50 млн.

Нардеп від “Європейської Солідарності” Ростислав Павленко зазначив, що сума застави в понад 400 млн – це тортури. На переконання нардепки “ЄС” Вікторії Сюмар, завеликі суми застави у справі “Кузні на Рибальському” є свідченням політичної мотивації справи й порушенням прав людини.