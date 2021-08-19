Про це Марія Іонова сказала під стінами Печерського суду, повідомляє пресслужба “Євросолідарності”.
На її думку, влада навмисно затягує розгляд апеляції на запобіжний захід у так звані справі “Кузні на Рибальському”.
“В той час, як Зеленський буде хизуватись бойовими кораблями, керівник цього виробництва і бойовий генерал Павловський знаходяться за ґратами. І вони 30-річчя незалежності будуть зустрічати ув’язнені. Хоча я дуже сподіваюся, що на засіданні, яке перенесли на 20 серпня, буде змінено запобіжний захід. Тому що соромно за нашу країну, коли на весь світ будуть показувати, що бойовий генерал і людина, яка відповідала і зробила ці кораблі, будуть сидіти за ґратами”, – заявила Марія Іонова.
За словами нардепки, такі дії влади є помстою Зеленського п’ятому президенту Петру Порошенку.
«Державність, державотворення не виходить у Зеленського. Тобто не може він пробачити, що він не може зробити, а відновив і побудував армію, Збройні Сили, сектор безпеки і оборони президент Порошенко після Революції Гідності”, – назначила народна депутатка.
Справа “Кузні на Рибальському”
Державне бюро розслідувань підозрює генерала, колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, двох колишніх очільників департаменту Міноборони, а також голову правління підприємства “Кузня на Рибальському” Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках “військової техніки низької якості”. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які за даними ДБР не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах. У ДБР стверджують, що така “схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень”.
7 червня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Валерію Шандрі, директору заводу “Кузня на Рибальському”. Суд заарештував його на 60 діб з можливістю внести заставу у 44 мільйони гривень.
12 липня Печерський суд задовольнив клопотання слідчих і узяв генерала Павловського під варту на два місяці з альтернативною заставою в понад 475 мільйонів гривень. 2 серпня апеляційний суд зменшив заставу до 50 млн.
Нардеп від “Європейської Солідарності” Ростислав Павленко зазначив, що сума застави в понад 400 млн – це тортури. На переконання нардепки “ЄС” Вікторії Сюмар, завеликі суми застави у справі “Кузні на Рибальському” є свідченням політичної мотивації справи й порушенням прав людини.
- Раніше повідомлялося, що у параді з нагоди 30-ї річниці Незалежності України братимуть участь броньовані катери, які були виготовлені заводом “Кузня на Рибальському”. Підприємство звинувачувало владу в незаконних діях, які несуть загрозу зупинки заводу. Проти керівництва заводу йде судовий процес.