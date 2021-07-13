Зеленський хоче гарантій на постачання газу після запуску «Північного потоку – 2»

Україна хоче гарантій на газопостачання протягом 10-15 років після запуску російського газопроводу "Північний потік - 2".

Про це президент Володимир Зеленський сказав на форумі “Україна 30”.

Зеленський зазначив, що Україна отримує за транзит два мільярди доларів щороку.

“Якщо ми говоримо про “зелений курс” України, куди ми йдемо, – це зменшення видобутку і використання газу, а також це зменшення теплової генерації. Де ми беремо на все це гроші. Два мільярди – це частина цих грошей, які ми витрачаємо на інфраструктуру, армію і на зміну енергетичної інфраструктури. Якщо ми йдемо до

“зеленого курсу”, то де брати ці гроші?” – сказав президент.

За його словами, Україні знадобиться 10-15 років, щоб перейти до “зеленої” енергетики.

“Тобто ми на десять років повинні бути забезпечені. Не тільки цими двома мільярдами – наші люди отримують газ. Українського газу недостатньо, тому 10-15 років ми повинні бути впевнені в тому, що в нас буде нормальне газопостачання. Ці гарантії нам потрібні”, – сказав Володимир Зеленський, підкресливши, що Україні потрібен механізм компенсацій для зменшення ціни на газ.

“Північний потік-2”

Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладку двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік. Реалізація проєкту була призупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США. У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами. Гендиректор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівельні роботи на газопроводі “Північний потік – 2” планується завершити до кінця літа.