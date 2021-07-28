Президент Володимир Зеленський вважає, що після завершення другого етапу децентралізації (2020-2021 рр) потрібно здійснити її аудит й виправити всі допущені недоліки.

Про це він сказав під час виступу на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Децентралізація”.

“Безумовно, в процесі проведення децентралізації ми бачимо не тільки успіхи, але бачимо й недоліки, які спершу могли бути просто непомітними. На моє переконання, після завершення другого етапу децентралізації нам необхідно здійснити детальний аудит і, перш ніж перейти до наступного етапу, виправити допущені помилки і прорахунки”, – сказав Зеленський.

Він додав, що в ході другого етапу децентралізації (2020-2021 роки, – ред.), який реалізовується його командою, зокрема, урядом було затверджено новий адміністративно-територіальний устрій базового рівня, а Верховна Рада прийняла новий поділ на райони.

“Разом з повноваженнями і фінансовими можливостями має наступати і відповідальність. Це дуже важливо. Обраним керівникам ОТГ, сформованим ними виконкомами потрібно навчитися мислити масштабно, усвідомлювати, що кожна громада – це частина України, яка працює для України і в ім’я України, не для задоволення своїх приватних, електоральних, політичних амбіцій”, – підкреслив Зеленський.