Президент України Володимир Зеленський наполягає, щоб до Дня Незалежності, 24 серпня, більшість українців, котрі потребують вакцинації проти коронавірусу COVID-19, отримали щеплення.

Про це він заявив під час селекторної наради щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, інформує пресслужба Офісу президента.

Нарада відбулася за участі прем’єра Дениса Шмигаля, міністра охорони здоров’я Максима Степанова та віцепрем’єра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Зеленський на ній заявив, що уряд повинен посилити комунікацію з регіонами щодо ситуації із захворюваністю на COVID-19.

“До Дня Незалежності більшість українців, які потребують щеплення проти COVID-19, мають отримати вакцину. Темпи вакцинації необхідно збільшувати. Крім того, потрібно проводити роз’яснювальну роботу серед людей щодо важливості вакцинації. Адже це – єдиний і найбільш ефективний шлях у боротьбі з пандемією”, – наголосив Зеленський.

Своєю чергою Денис Шмигаль доповів, що на сьогодні в Україні вакциновано понад 759 тисяч осіб. За його словами, наразі є можливість “за добу щеплювати 80-100 тисяч українців”.

А очільник МОЗ Максим Степанов доповів щодо очікуваних термінів постачання вакцин у травні. За його словами, зараз є можливість щеплювати “й 400-500 тисяч осіб на добу” у разі наявності вакцини.

Степанов запевнив, що темпи вакцинації “планується нарощувати”. Наразі у країні працюють 11 тисяч кабінетів щеплення.

Під час наради Федоров та Степанов повідомили, що в Україні триває процес підготовки до впровадження “паспортів вакцинації та імунізації” відповідно до європейських стандартів.

Варто зазначити, що під час Великодніх свят темпи вакцинації в Україні суттєво знизилися. Так, 3 травня в низці регіонів України не зробили жодного щеплення проти коронавірусу COVID-19. А днем раніше щеплення робили загалом лише в трьох регіонах.