Про це він заявив під час селекторної наради щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, інформує пресслужба Офісу президента.
Нарада відбулася за участі прем’єра Дениса Шмигаля, міністра охорони здоров’я Максима Степанова та віцепрем’єра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Зеленський на ній заявив, що уряд повинен посилити комунікацію з регіонами щодо ситуації із захворюваністю на COVID-19.
“До Дня Незалежності більшість українців, які потребують щеплення проти COVID-19, мають отримати вакцину. Темпи вакцинації необхідно збільшувати. Крім того, потрібно проводити роз’яснювальну роботу серед людей щодо важливості вакцинації. Адже це – єдиний і найбільш ефективний шлях у боротьбі з пандемією”, – наголосив Зеленський.
Своєю чергою Денис Шмигаль доповів, що на сьогодні в Україні вакциновано понад 759 тисяч осіб. За його словами, наразі є можливість “за добу щеплювати 80-100 тисяч українців”.
А очільник МОЗ Максим Степанов доповів щодо очікуваних термінів постачання вакцин у травні. За його словами, зараз є можливість щеплювати “й 400-500 тисяч осіб на добу” у разі наявності вакцини.
Степанов запевнив, що темпи вакцинації “планується нарощувати”. Наразі у країні працюють 11 тисяч кабінетів щеплення.
Під час наради Федоров та Степанов повідомили, що в Україні триває процес підготовки до впровадження “паспортів вакцинації та імунізації” відповідно до європейських стандартів.
Варто зазначити, що під час Великодніх свят темпи вакцинації в Україні суттєво знизилися. Так, 3 травня в низці регіонів України не зробили жодного щеплення проти коронавірусу COVID-19. А днем раніше щеплення робили загалом лише в трьох регіонах.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.